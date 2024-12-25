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İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin Topluluklarına Saldırısı

İsraillilerin Batı Şeria'da iki Filistin topluluğuna düzenlediği baskınlarda ateş açtığı ve mülkleri zarar gördüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 02:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 02:35
İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin Topluluklarına Saldırısı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda ve güneyinde iki Filistin topluluğuna baskın düzenleyerek ateş açtı. Bu saldırılar sonucunda bölgede bulunan mülklerin zarar gördüğü bildirilmektedir.

Açıklamalar ve Detaylar

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarına girdiğini ve 7 araçla Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesine saldırdığını aktardı. Melihat, İsrail'in yaklaşık 500 nüfuslu Arap Melihat bedevi topluluğuna ait tenekeden yapılmış bir tesisi yıktığını, evlere ateş açtığını ve taş attığını belirtti.

Saldırıyı "büyük ve tehlikeli" olarak nitelendiren Melihat, bölge sakinlerinin yardım çağrılarına üst düzey yetkililerin müdahale etmediğini ifade etti.

Mesafir Yatta'daki Baskınlar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre ise, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Hirbet el-Helava yerleşiminde İsrailli güçler tenekeden yapılmış evler, çadırlar ve mağaralara baskın düzenlerken burada aramalar yaptı. Bu durumun çocuklar ve aileler üzerinde korku yarattığı vurgulandı.

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