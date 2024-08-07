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İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli Ölümleri 620'ye Ulaştı

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki Filistinli ölümleri artıyor, 620'si hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:14
İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli Ölümleri 620'ye Ulaştı

İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Devam Ediyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda öldürülen Filistinlilerin sayısı 620'ye ulaştı. Bu bilgiyi Filistin Sağlık Bakanlığı doğruladı.

Ölenlerin Detayları

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İşgalcilerin kurşunuyla 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da şehit olanların sayısı 620'ye yükseldi" açıklaması yapıldı ve ölenler arasında 145 çocuğun, 9 kadının bulunduğu belirtildi.

Gözaltılar ve Yaralanmalar

Resmi verilere göre, İsrail ordusu Batı Şeria ve Kudüs'te bu süre zarfında 10 bini aşkın Filistinliyi gözaltına alırken, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Öte yandan, işgal altındaki bölgelerde gözaltı ve baskınlar da artış gösterdi.

Gazze'ye Yapılan Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılardan bu yana, 39,677 Filistinli hayatını kaybetti, 91,645 kişi ise yaralandı. Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne denli yükseldiğini gözler önüne seriyor.

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