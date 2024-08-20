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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 10 bin 200'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:57
İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik düzenlediği baskınlar sırasında 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, bu durumla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Artan Gözaltı Sayıları

7 Ekim 2023 itibarıyla, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarında gözaltına alınan Filistinlilerin toplam sayısı 10 bin 200'e ulaştı. Son baskınlar, özellikle El Halil, Beytüllahim, Tubas ve Nablus şehirlerinde gerçekleştirildi.

Baskınların Etkileri

Açıklamalara göre, gözaltına alınan Filistinlilerin ve ailelerinin evlerine de zarar verildi. 7 Ekim'de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana, baskın ve gözaltı işlemlerinde belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu gelişmeler, Filistinli halk üzerindeki baskının sürdüğünü ve bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

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