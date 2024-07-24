İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Artıyor

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu operasyon, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklama ile duyuruldu.

Gözaltılar ve Baskınlar Sürüyor

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğü vurgulandı. Son 24 saat içerisinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda, aralarında çocuklar, yaralılar, öğrenciler, gazeteciler ve eski tutukluların bulunduğu en az 25 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinli Gözaltı Sayısı 9,785'e Ulaştı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda gözaltına alınan Filistinli sayısının 9,785'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattığı bu tarihten itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.