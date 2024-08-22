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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Artıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına alarak toplam gözaltı sayısını 10,200'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:43
İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Artıyor

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan Filistinli sayısı artmaya devam ediyor.

Gözaltı Sayısı 10,200'e Yükseldi

İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde serbest bırakılan eski esirler, iki kadın ve bir çocuk da dahil olmak üzere 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Esirler Heyeti, yapılan bu gözaltıların ardından bir basın açıklaması yaparak durumu duyurdu.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

7 Ekim’den beri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve saldırı vakalarında büyük bir artış yaşanmakta. Bu süreçte, toplamda 10,200 Filistinli gözaltına alındı.

Hayatını Kaybeden Filistinliler

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 640 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu durum, uluslararası toplumda da tepki çekmeye devam ediyor ve Filistin halkının maruz kaldığı baskıların artması kaygı veriyor.

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