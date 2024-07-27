İsrail'in Batı Şeria'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü

Batı Şeria'da Hava Saldırısı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 1'i çocuk, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaralılar ve Saldırı Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Nablus'un Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesine dron ile saldırı düzenledi. Ayrıca, ağır zırhlı araçlarla kampı basarak yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı, hava saldırısı ve baskın sonucunda 17 yaşındaki bir çocuk ve 24 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne 3'ü ağır olmak üzere toplam 22 yaralının götürüldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı, yaralı sayısını gözden geçirerek 5'i ağır toplam 29 yaralı olduğunu duyurdu. Ağır yaralılar arasında, bölgedeki yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğrayan bir Kızılay çalışanı da bulunuyor.

İsrail Ordusu'nun Açıklaması

İsrail ordusu, Nablus'a yönelik hava saldırısını doğruladı. Bu saldırıyla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail askerleri ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemleri sonucunda ölenlerin sayısı 591'e ulaştı.