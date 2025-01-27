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İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 2 Ölü, 3 Yaralı: Tansiyon Yükseliyor

İsrail ordusuna ait İHA, Batı Şeria'da bir araca saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:22
İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 2 Ölü, 3 Yaralı: Tansiyon Yükseliyor

İsrail'in Batı Şeria'da Vurduğu Araçta Can Kayıpları

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Tulkerim kentinde, Nur Şems Mülteci Kampı yakınındaki Nablus Caddesi'nde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, olay sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların Tulkerim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, hastane kaynakları yaralıların sağlık durumlarının 'ağır olmadığı' bilgisini aktardı.

Bu tür saldırılar, bölgedeki gerginliği artıran olaylar arasında yer alırken, uluslararası toplumlardan da tepkiler gelmesi bekleniyor. Gözlemciler, Batı Şeria'nın genelindeki çatışmaların ve gerginliğin, bu tür askeri müdahalelerle daha da tırmanabileceğine dikkat çekiyor.

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