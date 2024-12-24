DOLAR
35,15 0,19%
EURO
36,55 0,42%
ALTIN
2.958,85 -0,12%
BITCOIN
3.433.203,34 -4,52%

İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:13
İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'da Düzenlediği İHA Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Ebubekir es-Sıddık Mahallesi'nin yanı sıra Menşiyye ve Şuheda mahallelerini hedef aldı.

Filistin Kızılayından gelen açıklamalarda, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 3 Filistinlinin şarapnellerle yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda "silahlı kişilere hava saldırısı düzenlendiği" iddiasında bulundu.

Bugün düzenlenen saldırılarda, daha önce yine Tulkerim kenti ve mülteci kampında 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 827 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
2
TBMM Başkanvekili Karaca: Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Eğitimin, Siyasetin ve Sanatın Temel Taşıdır
3
THY, İstanbul Havalimanı'nda Evcil Hayvanlar için Özel Pet Lounge Açtı
4
Bakan Kurum'dan Malatya Doğanyol'daki Afet Konutları Açıklaması
5
BM Koordinatörü Fletcher'dan Sudan'daki Kıtlık Uyarısı
6
Eski Başkan Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak