İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'da Düzenlediği İHA Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Ebubekir es-Sıddık Mahallesi'nin yanı sıra Menşiyye ve Şuheda mahallelerini hedef aldı.

Filistin Kızılayından gelen açıklamalarda, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 3 Filistinlinin şarapnellerle yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda "silahlı kişilere hava saldırısı düzenlendiği" iddiasında bulundu.

Bugün düzenlenen saldırılarda, daha önce yine Tulkerim kenti ve mülteci kampında 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 827 Filistinli hayatını kaybetti.