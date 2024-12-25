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İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği İHA saldırısında 17 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:29
İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail, Batı Şeria'da İHA Saldırısıyla Bir Çocuğu Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinde düzenlediği inansız hava aracı (İHA) saldırısında 17 yaşındaki Reyyan Husam Beni Avde'yi öldürdü.

Filistinli Gençlere Ateş Açıldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, saldırı Tubas'a bağlı Tammun beldesinde toplanan Filistinli gençlere gerçekleştirildi. Bu trajik olayda yaşamını yitiren Reyyan, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir çatışmanın ortasında kalmıştı.

Yaralılar ve Çatışmalar

Filistin Kızılayı, saldırı sonucunda yaralanan 2 kişiye müdahale edildiğini duyurdu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Tammun beldesine düzenlediği baskına karşı direniş gruplarıyla İsrail askerleri arasında gece boyunca yoğun çatışmalar yaşandı.

Bu olay, Batı Şeria'daki gerginliğin ve çatışmaların devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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