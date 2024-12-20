İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısında Ölen 4 Filistinli Defnedildi

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı’nda gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölen 4 Filistinli, geniş bir katılımla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Sabit Sabit Devlet Hastanesi’nden alınarak evlerinin önünde dualar eşliğinde karşılandı. Cenaze işlemleri sırasında, bölgedeki halkın yoğun katılımı dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail ordusu 6 Ekim 2023 tarihinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim Mülteci Kampı'na İHA ile bir saldırı düzenlemiş, bu saldırı sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

Saldırının ardından, İsrail güvenlik güçleri kamp bölgesinde buldozerler eşliğinde saatler süren bir baskın düzenleyerek gerilimi artırdı. Son günlerdeki artan şiddet olayları sonucunda, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrailli gücüler ve yerleşimcilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 822 Filistinli hayatını kaybetti.