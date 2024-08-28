İsrail'in Batı Şeria'daki Operasyonlarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Görüşü ve Saldırılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı operasyonlar başlattı. Yerel kaynaklara göre, bu operasyonlar sonucunda 11 Filistinli ölürken, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.

Operasyonun Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim şehirlerinde eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri'ne destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) da devreye alındı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, El-Faria Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda 5 kişinin, Cenin’de ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralı sayısının yükselmesi endişe veriyor, çünkü bazı yaralıların durumu kritik.

Saldırıların Yayılımı

İsrail ordusunun Kalkilya kenti ve çevresinde Filistinlilerin evlerine baskınlar gerçekleştirerek sağlık hizmetlerine engel olduğu da belirtildi. Yine, Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlenen bir İHA saldırısında, yaralıların bölgeyi terk etmekte zorlandıkları ifade ediliyor.

Filistinli Direniş Gruplarının Tepkisi

Filistinli direniş grupları, İsrail askerleri ile çatışmalara girdiğini duyurdu. Buna karşın, Yisrael Katz gibi üst düzey İsrailli yetkililer, bu tür saldırıların artması gerektiğini savunuyor. Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına Gazze'deki gibi muamele yapılmasını önerdi.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Durum

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Bu saldırılar sonucunda, toplamda 662 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki şehirler ve mülteci kampları, bu dönemde israilli güçlerden yoğun bir şiddete maruz bırakılmıştır. Aşırı sağ görüşüyle bilinen İsrail hükümetinin politikaları, bu durumu daha da derinleştirmektedir.