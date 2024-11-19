İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin'deki Saldırıları Can Alıyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin Valisi Açıklamalarda Bulundu

Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rabb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Cenin'in Kabatiya beldesinde bir evi kuşatıp bombaladıklarını belirtti. Vali Ebu er-Rabb, saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, baskın sırasında kentin altyapısının ve sokaklarının tahrip edildiğini kaydetti.

İkinci Saldırı ve Özel Kuvvetler

Filistin resmi ajansı WAFAda yer alan bilgilere göre, İsrail Özel Kuvvetleri, Cenin'in güneyinde başka bir evi kuşatarak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Takviye kuvvetlerin gelmesinin ardından kuşatılan evin bombalandığı bildirildi.

Baskınlar Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail askerleri Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ürdün Vadisi bölgelerine baskınlar düzenleyerek çeşitli evlerde aramalar gerçekleştirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.