DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,57 0,18%
ALTIN
2.930,15 -1%
BITCOIN
3.176.627,08 -0,64%

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Cenin kentindeki saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, bölgedeki gerginlik sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:09
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin'deki Saldırıları Can Alıyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin Valisi Açıklamalarda Bulundu

Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rabb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Cenin'in Kabatiya beldesinde bir evi kuşatıp bombaladıklarını belirtti. Vali Ebu er-Rabb, saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, baskın sırasında kentin altyapısının ve sokaklarının tahrip edildiğini kaydetti.

İkinci Saldırı ve Özel Kuvvetler

Filistin resmi ajansı WAFAda yer alan bilgilere göre, İsrail Özel Kuvvetleri, Cenin'in güneyinde başka bir evi kuşatarak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Takviye kuvvetlerin gelmesinin ardından kuşatılan evin bombalandığı bildirildi.

Baskınlar Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail askerleri Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ürdün Vadisi bölgelerine baskınlar düzenleyerek çeşitli evlerde aramalar gerçekleştirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında
2
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
4
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'
5
Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak
6
Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı
7
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz