İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Saldırgan Eylemleri Sürüyor

Batı Şeria'nın işgal altındaki kuzey kesiminde bulunan Kalkilya'daki Cit Köyü'nde, İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği bir baskın sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Yerel halktan edinilen bilgilere göre, İsrailli yerleşimciler köydeki Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açarak, birçok eve ve arabaya zarar verdi. Saldırı sonucunda Filistinlilerin mülklerine yönelik taşlı ve molotoflu saldırılar gerçekleştirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sırasında hayatını kaybeden bir Filistinli ile birlikte, diğer bir Filistinlinin ağır yaralandığını ve Nablus’taki bir devlet hastanesine sevk edildiğini bildirdi.

Gözaltılar ve Artan Gerilim

İsrail'in Gazze’de başlattığı saldırının ardından, 7 Ekim tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltılar, baskınlar ve saldırılar artış göstermiştir. Bu süreçte toplamda 633 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 5,400 kişi yaralanmıştır.

Tüm bu olaylar, bölgedeki gerginliğin ne denli sürdüğünün ve sivillere yönelik tehditlerin ciddiyetinin altını çizmektedir.