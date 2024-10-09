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İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 7 Filistinli yaralandı, durumları ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:19
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Saldırıları Sonrasında Yaralanmalar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 7 Filistinli yaralandı, bunlardan biri kadın.

Kefr Kaddum Köyündeki Olay

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzey kısmındaki Kefr Kaddum köyünde 5 genci darp etti. Yaralanan gençlerden birinin durumu ağır olduğu için hastaneye sevk edildi.

Nablus'taki İhlaller

Nablus kentinde görgü tanıkları, işgal altındaki topraklardaki İsraillilerin Nablus-Cenin yolunda Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını bildirdi. Bu saldırı sonucunda bazı araçlar hasar gördü ve bir Filistinli kadın yaralandı.

Sebastia'da Gerilim

Nablus'un kuzeyindeki Sebastia kasabasında, İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Bu sırada bir Filistinli genç, ses bombasının patlaması sonucu elinden yaralandı.

Sonuç ve Genel Durum

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te farklı noktalarda Filistinlilere yönelik saldırılar ve ihlaller gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere toplamda 744 Filistinli hayatını kaybetti.

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