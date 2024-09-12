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İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik askeri baskı ve saldırılar düzenleyerek göçe zorluyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:41
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail'in Batı Şeria Planları

Filistinli liderler, İsrail'in, Batı Şeria'daki Filistinlileri zorla göçe tabi tutmak için yürüttüğü baskıların arttığını vurguluyor. Mueyyed Şaban, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı olarak, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbetme amacını açıkça ifade ediyor.

'Pes Etmek Ya Da Göç Etmek'

Şaban, "İsrail, Filistinlilerin ölmesini, pes edip yerleşim yerlerinde köle gibi çalışmasını veya Batı Şeria ve Kudüs'ü terk etmesini istiyor," dedi. Batı Şeria'da 190'dan fazla israilliye tahrip edilmiş Filistin toprağının bulunduğunu belirten Şaban, bölgedeki huzursuz ortamın, İsrail’in ilhak planlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

İşgal ve Göç

Vasıl Ebu Yusuf, FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürekli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor. "İsrail hükümeti, yerleşimcilerin koruma altında Filistin beldelerine saldırmasına izin veriyor," diyerek işgali destekleyen bir sistematiğin varlığını öne sürüyor.

Demografik Yapı ve Saldırılar

Filistinli yazar Ahmed Ebu el-Hica, İsrail’in demografik yapıyı bozma çabalarını eleştiriyor. Hica, Batı Şeria'nın büyük bir kısmının Filistinlilere yasak hale geldiğini ve bu durumun yıllardır süregelen bir strateji olduğunu ifade ediyor.

Sonuç

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılar artmış durumda. 699 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ayrım duvarının ve yerleşim birimlerinin Filistinlilerin geri dönüş hakkını tehdit ettiğine vurgu yapılıyor.

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