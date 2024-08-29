İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları İkinci Güne Girdi

Batı Şeria'da Geniş Çaplı Saldırılar Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" bir operasyon başlatarak, gözaltına alınan Filistinli sayısını 45'e çıkardı. Saldırılar, dün akşam saatlerinden itibaren çeşitli kentlerde devam etmekte.

Gözaltı Sayısı Artıyor

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı ortak basın açıklamasında, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ölümlü Olaylar ve Yaralılar

Son gelişmelere göre, İsrail ordusunun operasyonları sırasında 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğu açıklanmıştır. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,300'ü aştığı aktarılmaktadır.

Saldırılar, Filistin halkı için büyük endişe kaynağı olurken, uluslararası toplumdan da çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor.