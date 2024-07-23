İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları

Son günlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Bu olaylar, özellikle El Halil ve Tulkerim bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

El Halil ve Tulkerim'deki Olaylar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, El Halil yakınlarındaki Sair beldesine yapılan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Tulkerim kentinde açılan ateş sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

İnsansız Hava Araçları ile Saldırılar

Filistin resmi ajansında yer alan bilgilere göre, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki El-Hamam Mahallesi'ne insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, askeri araçlar ve buldozerlerle desteklenerek gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, Tulkerim'de İsrail ordusunun altyapıyı tahrip edip, sokakları ve dükkanları yıkmalara başladığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.

Artan Üzücü Rakamlar

Saldırılarda ölenler arasında, Hamas üzerine kurulu İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Fetih Hareketi'ne ait Aksa Şehitleri Tugaylarından iki önemli yöneticinin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan saldırılarda toplam ölü sayısı 585'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.