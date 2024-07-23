Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, ölü sayısı artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:38
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları

Son günlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Bu olaylar, özellikle El Halil ve Tulkerim bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

El Halil ve Tulkerim'deki Olaylar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, El Halil yakınlarındaki Sair beldesine yapılan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Tulkerim kentinde açılan ateş sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

İnsansız Hava Araçları ile Saldırılar

Filistin resmi ajansında yer alan bilgilere göre, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki El-Hamam Mahallesi'ne insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, askeri araçlar ve buldozerlerle desteklenerek gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, Tulkerim'de İsrail ordusunun altyapıyı tahrip edip, sokakları ve dükkanları yıkmalara başladığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.

Artan Üzücü Rakamlar

Saldırılarda ölenler arasında, Hamas üzerine kurulu İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Fetih Hareketi'ne ait Aksa Şehitleri Tugaylarından iki önemli yöneticinin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan saldırılarda toplam ölü sayısı 585'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!