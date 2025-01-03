İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarında 7 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli güçler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, yaralanmaların Ramallah'a bağlı Silvad beldesinde meydana geldiği belirtildi.

Silvad'daki Olaylar

Silvad Belde Belediye Başkanı Raid Hamid, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, yaklaşık 40 İsrailli'nin Silvad’ın en-Nasibe bölgesine saldırı düzenlediğini söyledi. Hamid, geldikleri sırada bu grubun silahlı olduğunu ve bölgede bulunan 5 Filistin aracı ateşe verdiklerini ifadelerine ekledi.

Başkan Hamid, karşılık vermek isteyen Filistinli gençlerin de İsraillilere ait saldırılara maruz kaldığını vurguladı.

Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 835 Filistinli hayatını kaybetti.