İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında Öldürülen 3 Filistinlinin Naaşı Teslim Edildi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 Filistinlinin naaşının teslim edildiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ölen Filistinlilerin naaşlarının Teyasir Askeri Kontrol Noktası'ndan alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tubas'ın güneydoğusunda yer alan Tamun beldesine yapılan saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin 9 yaşındaki Rıza Beşarat, 10 yaşındaki Hamza Beşarat ve 23 yaşındaki Adem Beşarat olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tamun'da silahlı bir hücrenin hedef alındığı" iddiasında bulundu. Öte yandan, saldırıda insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetmiştir.