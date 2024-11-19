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İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti: Yaşlı Filistinlilere Saldırı

İsrail, Batı Şeria'nın El Halil kentinde iki yaşlı Filistinliye saldırdı; Kızılay müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:42
İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti: Yaşlı Filistinlilere Saldırı

İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddet Olayı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, iki yaşlı Filistinliye darp ederek büyük bir olay yarattı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, El Halil'in Mesafir Yatta beldesinde yaşlı bir adam ve kadının saldırıya uğradığı bildirildi. Kızılay ekipleri, yaralı olan şahıslardan birine olay yerinde müdahale ederken, diğerinin ise hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Mesafir Yatta'da Çobanlara Saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, işgalciler İsrail askerlerinin himayesinde, Mesafir Yatta'daki çobanların üzerine yürüyerek, köylülere saldırdı. Bu olay, bölgedeki gerilimin devam ettiğinin bir kanıtı oldu.

Yatta kentinin doğusundaki Susya köyü Meclis Başkanı Cihad Nevacia, yazılı açıklamasında, Mesafir Yatta üzerinde inşa edilen Susya yerleşimindeki silahlı İsraillilerin yaşlılara saldırdığını, hakaret ettiğini ve çobanları kovaladığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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