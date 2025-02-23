İsrail'in Batı Şeria'daki Tank Kullanımı: Filistin Dışişleri'nden Sert Tepki

Filistin Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da sivillere karşı tank kullanmasını 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:03
İsrail'in Batı Şeria'daki Tank Kullanımı: Filistin Dışişleri'nden Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da silahsız sivillere karşı tank kullanmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi. Bakanlık, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, "İşgal güçlerinin silahsız sivillere, evlerine ve mülklerine yönelik saldırılarında tank kullanması, Batı Şeria'daki durumu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu eylemin soykırım ve zorla yerinden etme savaşını sürdürmeye yönelik bir girişim olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Saldırılarının Boyutu

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e ağır tanklar sevk etmesinin, Filistin halkına yönelik saldırıları genişletme ve derinleştirme amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, bu saldırıların özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde ve mülteci kamplarında yaşayan sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Yerinden Edilen Filistinliler

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında yürüttüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Uluslararası Hukuka Uygunluk Çağrısı

Bakanlık, uluslararası topluma "İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı saldırılarını dizginlemek ve Filistin halkının kendi topraklarında kalma hakkını güvence altına almak için acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Yeni Gelişmeler

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını bildirdi.

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