İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gaspları Hız Kazanıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını dolaylı yollarla gasp etmeye devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin detaylı araştırması, İsrail devletinin, resmi kararların dışında çeşitli yollarla yeni toprak gasplarını hızlandırdığını ortaya koydu.

Yasal Olmayan Yerleşimlere Destek

Raporda, özellikle fanatik Yahudiler için 200'e yakın yerleşim alanı inşa edildiği belgelendi. 'Aşırılıkçı yerleşimciler Batı Şeria topraklarını hızla ele geçiriyor' başlıklı haberde, işgalin çeşitli boyutları ele alındı. İsrail devletinin, resmi izinler olmadan getirilen toprak gasplarını, dolaylı destek yoluyla sürdürdüğü belirtildi.

Artan Toprak Gaspı Sayısı

Geçen yıl Batı Şeria'da 29 yeni yerleşim alanı kurulmuş durumda. Resmi rakamlarla yansımayan toprak gaspları, Filistinlilerin aleyhine büyük bir yarılma oluşturmakta, uluslararası hukuk açısından da illegaldir. Özellikle, 2019'dan sonra gayriresmi yollarla inşa edilen yerleşimlerin sayısının 89 olduğu belirlendi.

Filistinlilere Yönelik Artan Şiddet

Eski İsrail ordusu komutanı Avi Mizrahi, fanatik Yahudilerin yaptıkları gazpların, Filistinlilere yönelik bir şiddet artışının zeminini hazırladığını ifade etti. Ayrıca, 50 yıllık topraklarını kaybetmek zorunda kalan Filistinli Ayşe Aştiye, yaşadığı süreçleri ''Hayatımızı cehenneme çevirdi'' şeklinde tanımladı.

Uluslararası Tepkiler ve Yerel Destek

Birtakım insan hakları kuruluşları, Filistin topraklarının gasbına karşı çıkmakta. Peace Now ve Kerem Navot gibi gruplar, bölgelerdeki işgali gözlemleyip raporlar yayınlamaktadır. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini savunmakta ancak bu çağrılar, İsrail tarafından göz ardı ediliyor.

Sonuç

Alınan bu kararlar ve yapılan çağrılar, hala sonuçsuz kalmakta; fanatik yerleşimcilerin desteklenmesiyle, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve zorbalık gün geçtikçe artmaktadır.