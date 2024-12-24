İsrail'in Batı Şeria Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı 8'e Yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, sürekli artan can kaybı ve yaralı sayısıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Saldırılara Dair Detaylar

İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki saldırıları sonucunda, 5 Filistinlinin öldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, İsrail'in Tulkerim'e bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar neticesinde iki kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında bir Filistinli gencin silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı. Görgü tanıkları, insansız hava araçları ve takviye birliklerle kampın kuşatıldığını ve binalara keskin nişancıların yerleştirildiğini bildirdi.

Çatışmalar ve Altyapıya Zarar

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgede, İsrail ordusunun altyapıya büyük zarar verdiği ve bazı evlerin yıkıldığı kaydedildi. Filistin Kızılayı, Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar sonucunda 3 Filistinlinin şarapnellerle yaralandığını açıkladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 832 Filistinli hayatını kaybetti.