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İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor

İsrail askerleri Batı Şeria'da çok sayıda baskın düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:59
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'ya Düzenlediği Baskınlar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı şehir ve kasabalarına baskınlar düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerlerinin hedef aldığı yerler arasında Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil gibi önemli kentler bulunuyor. Ayrıca, Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı da baskınlardan nasibini aldı.

Baskınlar ve Çatışmalar

Baskınların ardından, askerlerin Filistinli gruplarla silahlı çatışmalara girdiği ve askeri araçlarla sokakları tahrip ettiği bildirildi. Cenin kentinde gerçekleştirilen bu baskın birkaç saat sürdü ve sonrasında İsrail güçleri buradan ayrıldı.

Nablus ve Tulkerim'deki Gözaltılar

Nablus'a düzenlenen baskın sırasında Balata Mülteci Kampı üzerinde insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu gözlemlendi. Buradaki operasyon sonucunda iki Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, Tulkerim Devlet Hastanesi’nin de zırhlı araçlar tarafından abluka altında tutulduğu ve bu baskın sırasında en az dört Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kalkilya'daki Ev Baskınları

Kalkilya'da ise evlere düzenlenen baskınlar sırasında zaman zaman ateş açıldığı ve burada da üç Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 100'ü aştığı bilgisi verildi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan beri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanıyor.

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