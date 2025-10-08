İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs Saldırılarında 1 Filistinli Öldü, 9 Yaralı

Batı Şeria ve Kudüs'teki Saldırılarda 1 Ölü, 9 Yaralı

İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs genelinde düzenlediği saldırılarda, bir Filistinli gencin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli silahlı yerleşimcilerin Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne saldırdığı; bu saldırıda bir gencin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Aynı açıklamada, yerleşimcilerin Ramallahın bağlı Attara beldesine yönelik ateş açması sonucu yaralanan iki kişinin hastaneye ulaştırıldığı; yaralılardan birinin kafasından isabet eden kurşun nedeniyle durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Attara beldesindeki saldırılarda yaralanan 50 yaşındaki bir Filistinlinin hastaneye nakledildiğini duyurdu.

Yerel Baskınlar ve Saldırılar

WAFA haber ajansında yer alan bilgilere göre, İsrail güçleri ile korumalarındaki radikal yerleşimci gruplar hem Batı Şeria'da hem de Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar düzenledi.

Vücudunun birkaç yerinden yaralanan bir gencin Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, onlarca yerleşimcinin Selfit kentine bağlı Kefl Haris beldesine saldırdığı aktarıldı. Haberde, saldırıların İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştiği ve güçlerin belde girişlerinde konuşlanarak halkın giriş çıkışlarını engellediği vurgulandı.

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki Hırba el-Hadidiyye bölgesinde de korumalarındaki yerleşimcilerin bir Filistinli kadına saldırıp onu yaraladıkları; aynı bölgede İsrail güçlerinin ayrıca 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

WAFA ayrıca, İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Hivara beldesine düzenlediği baskında ateş açarak bir kişiyi yaraladığı; işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesinde de ordunun açtığı ateş sonucu bir kişinin yaralandığını aktardı.

Haberde, İsrailli yerleşimcilerin El Halil kenti yakınlarında evlerin önünde oynayan Filistinli çocukları araçlarla ezmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da yer aldı.

Bölgedeki Gerginliğin Artışı

İsrail ordusunun Gazze Şeridinde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne düzenlediği saldırılar sonucu Cihad Acac hayatını kaybetti. Acac'ın cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'nden alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.