DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Baskın: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:27
İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Baskın: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail Ordusunun Baskını Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kampı bölgelerine baskın düzenledi. Olaylar sırasında bir Filistinli hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Baskın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Tulkerim kentine dört buldozer eşliğinde baskın gerçekleştirdi. Askeri araçların, Yunus ve İktiba kavşaklarından geçerek Nur Şems Mülteci Kampı'na yöneldiği belirtildi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nın girişine yakın Seyf Ebu Lebde kavşağına konuşlanan İsrail ordusunun, daha önceden bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda, Nablus Caddesi üzerindeki binaları yıkarak altyapıyı tahrip ettiği kaydedildi.

Yaralanmalar ve Açıklamalar

Filistin Sağlık Bakanlığı, baskın sırasında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda bir kadın ve bir engelli dahil olmak üzere 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak