İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Baskın: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail Ordusunun Baskını Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kampı bölgelerine baskın düzenledi. Olaylar sırasında bir Filistinli hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Baskın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Tulkerim kentine dört buldozer eşliğinde baskın gerçekleştirdi. Askeri araçların, Yunus ve İktiba kavşaklarından geçerek Nur Şems Mülteci Kampı'na yöneldiği belirtildi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nın girişine yakın Seyf Ebu Lebde kavşağına konuşlanan İsrail ordusunun, daha önceden bölgede gerçekleştirdiği saldırılarda, Nablus Caddesi üzerindeki binaları yıkarak altyapıyı tahrip ettiği kaydedildi.

Yaralanmalar ve Açıklamalar

Filistin Sağlık Bakanlığı, baskın sırasında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda bir kadın ve bir engelli dahil olmak üzere 4 kişinin yaralandığını bildirdi.