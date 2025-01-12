İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Baskınlarda 3 Filistinli Yaralandı

İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları Devam Ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarla tansiyonu artırmaya devam ediyor. Son olaylarda 3 Filistinli yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şarkıyye Bölgesinde Yaralanan Filistinli

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri Nablus'un Şarkıyye bölgesinde Muhammed Sanakira isimli bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı ve etkisi altına aldı. Bunun yanı sıra, Nablus'un kuzeyindeki Necah Hastanesi yakınlarında da birçok Filistinli gözaltına alındı.

İsrail Özel Kuvvetlerinin Eylemleri

İsrail özel kuvvetleri, baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinlinin bulunduğu bir aracı çevreledi ve bilinmeyen bir yere götürdü. Bu eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

El Halil'de Ek Olaylar

Diğer yandan, İsrail askerlerinin El Halil kentindeki Mitar kontrol noktasında bir Filistinliyi gerçek kurşunla yaraladığı bildirildi. Ayrıca, El Halil’e bağlı Devra beldesinde düzenlenen baskında bir Filistinli yaralanırken, yine bir kişi de gözaltına alındı.

Baskınlar, yerel halk arasında büyük bir endişeye ve huzursuzluğa yol açarken, uluslararası toplumda da bu olaylara tepkiler yükselmeye devam ediyor.