İsrail'in Batı Şeria'ya Hava Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi

İsrail'in Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yayınladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, gerçekleştirdikleri yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yaptığı saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Önceki Verilerde Değişiklik

Filistin Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada 7 kişinin ölümü ve 4 kişinin ağır yaralanması bilgilerini sunmuştu. Ancak son gelişmelerle birlikte, can kaybı sayısı 10'a çıkmış oldu.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Tammun beldesinde gerçekleştirdiği saldırının hedefi olarak bir 'silahlı grubu' işaret etti. Ancak bu açıklama, sivil kayıplar ve uluslararası tepki bakımından tartışmalara yol açtı.