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İsrail’in Beka ve Baalbek Saldırılarında Ölü Sayısı 60’a Yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın Beka ve Baalbek bölgelerine yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 60'a çıkarak 58 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 02:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 02:24
İsrail’in Beka ve Baalbek Saldırılarında Ölü Sayısı 60’a Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

Lübnan'ın doğusundaki Beka ve Baalbek bölgeleri, İsrail'in yoğun hava bombardımanlarına maruz kaldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bu saldırılar sonucunda 60 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı.

Saldırıların Detayları

Baalbek ve Beka'daki 12 farklı bölgeye ardışık hava saldırıları düzenlendi. Önceki değerlendirmelere göre, Baalbek'e uygulanan bu saldırılarda daha önce 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Genel Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden şiddetli çatışmalarda toplam 2 bin 710 kişi hayatını kaybetti, bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca 12 bin 592 kişi yaralanmıştır.

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, saldırıların etkileri hala hissedilmektedir.

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