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İsrail'in Bekaa Bölgesine Hava Saldırısı: 8 Yaralı

İsrail'in Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:35
İsrail'in Bekaa Bölgesine Hava Saldırısı: 8 Yaralı

İsrail'den Bekaa’ya Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Baalbek kentini hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, saldırılarda yaralananların 6 Lübnan vatandaşı ile 5 ve 15 yaşlarındaki iki Suriye uyruklu çocuk olduğunu belirtti. Tüm yaralıların acil servislerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Hava Saldırıları ve İHA Faaliyetleri

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek’e bağlı üç beldeye ardışık hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldeleri, peş peşe hedef alınırken, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü rapor edildi.

Ek Olaylar

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca gerçekleştirdiği başka bir hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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