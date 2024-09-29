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İsrail'in Bekaa Bölgesine Saldırısı: 21 Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:41
İsrail'in Bekaa Bölgesine Saldırısı: 21 Can Kaybı

İsrail'in Bekaa Bölgesine Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17'si aynı aileden olmak üzere toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.

Zebud ve Hılabta Beldeleri Hedef Alındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk saldırı Zebud beldesine düzenlendi ve burada aynı aileden 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırı sonrası enkaza ulaşma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, Hılabta beldesine de üç farklı saldırı gerçekleştirilmiş olup, ilk iki saldırıda iki ev hedef alınmış, üçüncü saldırıda ise Suriyeli sığınmacıların barındığı bir çadır vurulmuştur. Bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır.

Enkaz Altında Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Gelişmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

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