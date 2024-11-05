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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 15 Ölü

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Barca beldesine düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 23:05
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 15 Ölü

İsrail'in Barca Beldesine Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yer alan Barca beldesine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda can kaybına neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine yönelik hava saldırısının ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bu olay, bölgedeki artan gerginliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve yerel halk arasında büyük bir endişeye yol açtı.

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