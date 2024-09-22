DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.145.458,13 0,33%

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 45'e Yükseldi

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında bilanço artıyor. Ölü sayısı 45'e ulaştı, çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:21
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 45'e Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırısı

20 Eylül tarihinde İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının güncel verilerle 45'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, son saldırıda 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısının arttığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırının gerçekleştirildiği alanda enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve bazı ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Kimlik Tespiti Çalışmaları Devam Ediyor

Ölenler arasındaki kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı da kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı önceki açıklamada ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere toplam 37 olduğunu duyurmuştu.

Telefon ve Telsiz Patlamaları

Öte yandan, Lübnan genelinde yapılan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olaylarının ardından cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 84'e ulaştığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
2
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Kuzey Kore ve Çin Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor
4
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 45'e Yükseldi
5
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Kocaeli'de Tekne Alabora Oldu: Bir Balıkçı Kayboldu

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!