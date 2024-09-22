İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 45'e Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırısı

20 Eylül tarihinde İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının güncel verilerle 45'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, son saldırıda 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısının arttığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırının gerçekleştirildiği alanda enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve bazı ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Kimlik Tespiti Çalışmaları Devam Ediyor

Ölenler arasındaki kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı da kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı önceki açıklamada ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere toplam 37 olduğunu duyurmuştu.

Telefon ve Telsiz Patlamaları

Öte yandan, Lübnan genelinde yapılan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olaylarının ardından cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 84'e ulaştığı bildirildi.