İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı

İsrail Ordusu'nın Beyrut’a Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı. Saldırıda 5 füze ile vurulan el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina tamamen yerle bir oldu ve çevredeki birçok bina da hasar aldı.

Patlamalar Tüm Beyrut'tan Duyuldu

Bölgedeki AA muhabiri, ardı ardına gelen şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail'in herhangi bir uyarı olmadan gerçekleştirdiği bu saldırının ardından, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.