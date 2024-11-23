DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.401.918,59 0,65%

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı

İsrail ordusunun Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:31
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı

İsrail Ordusu'nın Beyrut’a Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı. Saldırıda 5 füze ile vurulan el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina tamamen yerle bir oldu ve çevredeki birçok bina da hasar aldı.

Patlamalar Tüm Beyrut'tan Duyuldu

Bölgedeki AA muhabiri, ardı ardına gelen şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail'in herhangi bir uyarı olmadan gerçekleştirdiği bu saldırının ardından, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı
2
Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Geçmişe Yolculuk Ettiriyor
3
Tunceli'de Yeni Dönem: Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı
4
MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı
5
Ticaret Bakanlığı'ndan Hızlı Kargo Dolandırıcılığı Uyarısı
6
Düzce'de Öğrencilerden Duygu Dolu Hediye: 'Senden Daha Güzel' Şarkısıyla Öğretmenleri Şaşırttılar
7
Gündem 23 Kasım 2024: İstanbul Energy Forum'dan Deprem Desteklerine

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak