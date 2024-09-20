İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı ve Mağdurlar

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu, ilk belirlemelere göre 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Gelişmeler

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un güney bölgelerine F-35 savaş uçakları ile saldırı düzenledi. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve Sivil Savunma ile Kızılhaç çalışanları, yetkililer, bölge sakinlerine saldırı alanına yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Ekiplerinin Uyarısı

Sağlık görevlileri, kurtarma operasyonlarına yer açmak amacıyla topluluğun yolları boşaltması ve saldırı alanına gitmemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür durumlarda, güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.