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İsrail'in Beyrut'a Saldırısında Can Kaybı 30'a Yükseldi

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 30'a ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:19
İsrail'in Beyrut'a Saldırısında Can Kaybı 30'a Yükseldi

İsrail'in Hava Saldırısında Can Kayıpları Arttı

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yaptığı hava saldırısında ölü sayısı 30'a yükseldi. Saldırının ardından, çoğunluğu beden bütünlüğü bozulmuş 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırıda yaralanan 3 kişi Siblin, Mazbud ve Sayda devlet hastanelerine sevk edildi. Kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları ise hız kesmeden sürmekte.

Sivil Savunma Yetkilisinden Açıklama

Cebel-i Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Hüsam Dahruc, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. Ancak 3 kişiye ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Hala enkaz altında olan ve ulaşamadığımız başka kişilerin de olduğunu bilmekteyiz." şeklinde bilgi verdi.

Gece ve Sabah Saatlerinde Saldırılar Sürdü

İsrail ordusunun hava saldırıları gece boyunca ve sabah saatlerinde de devam etti. Saldırılar, özellikle Nebatiye, Deyr Zehrani ve Sur çevresindeki kasabalara odaklandı. Sur kentine bağlı Buyut Seyyad'da gerçekleşen bir başka saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den Tahliye Uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Nebatiye'deki 4 bölge için yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı haritalarda, belirtilen bölgelerden en az 500 metre uzak durulması gerektiği uyarısını yaparak, halkı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

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