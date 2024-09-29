İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları: Büyük Yıkım ve Kayıplar

İsrail'in Beyrut'ta Yıkıcı Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreteri olan Hasan Nasrallah'ı hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir yıkıma neden oldu.

Saldırıların Detayları

27 Eylül Cuma günü gerçekleşen saldırılarda, özellikle Dahiye bölgesi hedef alındı. Bu bölge, Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor ve Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bir alan. Lübnan medyası, bu hava bombardımanını, 2006 yılına benzer bir şiddet seviyesine işaret ederek en ağır hava saldırısı olarak tanımladı.

Can Kaybı ve Göç

Hava saldırları sonucunda Nasrallah ve üst düzey birçok ismin hayatını kaybetmesiyle birlikte, Beyrut'ta yaklaşık 6 bina tamamen yıkıldı. Saldırılar gece boyunca devam etti ve binlerce aile bu durum karşısında bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

Ölü Sayısı ve Son Gelişmeler

İsrail'in Lübnan’a yaptığı son saldırılarda toplam 1052 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam içerisinde 194 kadın ve 104 çocuk da bulunuyor. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ile süren çatışmalarda, İsrail ordusu, Dahiye dahil olmak üzere güney Lübnan ve Bekaa bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İnsanların Göçü

İsrail bombardımanları nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Başkent Beyrut ile çevresindeki güney bölgelerinden hızlı bir göç dalgası gözlemlenirken, Suriye'ye de 10 binlerce insanın göç ettiği bildirildi.

Hizbullah, İsrail’in düzenlediği bu hava saldırılarına karşılık olarak roket ve füzelerle yanıt veriyor. Ancak bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasar bildirilmediği ifade ediliyor.