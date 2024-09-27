İsrail'in Beyrut Hava Saldırıları: Ölü Sayısı ve Yaralılar Artıyor

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 15'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dahiye Bölgesindeki Bombalamalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesine peş peşe düzenlediği hava saldırılarının ardından, bölgedeki binaların büyük hasar gördüğü aktarıldı. 6 binanın yerle bir olduğu belirtiliyor.

Acil Durum İlanı ve Kan Bağışı Çağrısı

Beyrut'taki hastaneler, yaralıların tedavisi için acil kan bağışı talebinde bulundu. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, bombardımanlar Hureky Mahallesi'ne kadar uzanıyor.

Uzun Süredir Süren Çatışmalar

8 Ekim tarihinden bu yana Hizbullah ile süren çatışmaların etkisiyle İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ve diğer bölgelerindeki birçok noktayı hedef alan yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda şiddetlenen çatışmalar sonucunda 775 kişi hayatını kaybetti.

Yerinden Olma ve Göç Sorunu

Lübnan'da bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişinin yerinden olduğu, bu kişilerin bir kısmının Suriye'ye göç ettiği bildiriliyor. Dahiye bölgesindeki saldırıların ardından, vatandaşlar arasında büyük bir panik ve kaygı hâkim.