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İsrail’in Beyrut Hava Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail, Beyrut'taki bir konuta düzenlediği saldırıda 5 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:54
İsrail’in Beyrut Hava Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Beyrut’taki Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 çocuk hayatını kaybetti.

Ayrıntılar ve Tepkiler

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, saldırı Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konut hedef alınarak F-35 tipi savaş uçaklarıyla yapıldı.

Olayın ardından bölgede bulunan Sivil Savunma, Kızılhaç ekipleri ve sağlık görevlileri, bölge sakinlerine uyarılarda bulundu. Saldırı alanına girmemeleri, yolları boş bırakmaları ve kurtarma çalışmalarına yeterli alan bırakmaları gerektiği belirtildi.

Yaralılar ve Hedeflenen Bina

NNA haberinde, Güney banliyöleri arasında yer alan El-Kaim Kompleksi yakınındaki hedef alınan binanın 4 füzeyle vurulduğu belirtildi. Bu bomba saldırısında, yoğun nüfus nedeniyle çok sayıda kadın ve çocuğun da etkilenmiş olabileceği ve ilk tespitlere göre 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Lübnan güvenlik güçleri...

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Lübnan güvenlik güçleri, bölgeyi kapatarak önlemler aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Lübnan güvenlik güçleri...

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Lübnan güvenlik güçleri, bölgeyi kapatarak önlemler aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

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