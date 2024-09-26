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İsrail'in Beyrut Hava Salgını ve Hizbullah Komutanının Ölümü

İsrail, Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Surur'un öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:36
İsrail'in Beyrut Hava Salgını ve Hizbullah Komutanının Ölümü

İsrail Ordusu Beyrut'taki Hava Saldırısını Duyurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah liderlerinden biri olan Muhammed Hüseyin Surur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklama ve Saldırı Detayları

Öğleden sonra yapılan hava saldırısına ilişkin İsrail ordusu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Saldırının, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının hedefi olan Surur'un, Hizbullah’ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutan olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, Surur'un hedef alındığı saldırının bazı görüntüleri de paylaşıldı.

Çağrım ve Yaralılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'taki bu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından bölgedeki gerilim artmış durumda.

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