İsrail'in Beyrut Saldırılarında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İsrail'in Beyrut Merkezine Yaptığı Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olaylarla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Saldırılarda Yaralananların Sayısı 36'ya Ulaştı

Beyrut'un Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine yapılan saldırılarda toplamda 36 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk saldırıda Ras en-Neba'da 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde gerçekleştirdiği Mar İlyas bölgesi saldırısında da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Önceki raporlara göre, Ras en-Neba'da 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmışken, Mar İlyas'ta 2 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hedef Alınan Yerler ve Saldırının Detayları

Öğle saatlerinde Ras en-Neba'da bir bina hedef alınmış ve saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldüğü bildirilmişti. Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını aktardı.

Akşam saatlerinde ise Mar İlyas bölgesinde bir elektronik ürünler satan mağazaya düzenlenen saldırıda bölgede uzun süre alevler yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.