İsrail'in Beyrut Saldırısında 2 Ölüm, 13 Yaralı

İsrail'in Beyrut'un Merkezine Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Mar İlyas bölgesine yapılan saldırının sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir yere yapıldığını vurguladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail, Beyrut'un Mar İlyas bölgesinde bulunan bir elektronik cihaz satan mağazayı hedef aldı. Saldırı sonrası, Lübnan haber ajansı NNA, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İlk Saldırı Ras en-Neba'ya Düzenlenmişti

İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binayı hedef almış ve burada Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldüğü belirtilmişti. Hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı gelen haberler arasında.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu ilk saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beyrut'taki bu gelişmeler, bölgedeki gerginlik ve insani durum üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.