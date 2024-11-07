İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırısı ve Artan Can Kayıpları

İsrail, Beyrut'un Doğusunda Hedef Aldı

İsrail, Beyrut'un doğusunda seyir halinde olan bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, bu saldırıda İsrail'e ait bir insansız hava aracı kullanıldı. Saldırı sonrası bölgedeki trafik kısa bir süreliğine durduruldu ancak araçtaki kişilerin kimlikleri veya saldırının sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Baalbek'teki Hava Saldırısında Can Kaybı

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki el-Harfuş kasabasına yönelik yapılan bir diğer hava saldırısında ise bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Artan Can Kayıpları ve Saldırılar

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrasında toplam can kaybı 3 bin 50'ye ulaştı. 8 Ekim 2023'ten bu yana, 194'ü kadın ve 104'ü çocuk olmak üzere bu rakam kaydedildi. Ayrıca saldırılar neticesinde 13 bin 658 kişi de yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’a yapılan hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Yerinden Edilme ve Göç Durumu

İsrail bombalamaları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgasının devam ettiği belirtiliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 553 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise, İsrail'e karşı roket ve füzelerle yanıt vermekte, ancak bu saldırılar genellikle ordu üslerini hedef aldığı için büyük hasar bildirilmedi.