İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor

Güncel Durum: Beyrut’ta Şiddetli Saldırılar

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarının kapsamı genişliyor. Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresinde düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Detaylar ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in başkentin el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı kaydedildi. Ayrıca, Beyrut'un Hureyk Mahallesi'nde de hava saldırıları gerçekleştirildi. Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine yapılan saldırının önceden bir uyarı yapılmadan gerçekleştiği belirtiliyor.

Saldırıların Seyri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda hastane çevresinin de hasar gördüğü ifade edildi. İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki çeşitli yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da devam etmekte.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalar

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptıkları açıklamada Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait noktaları hedef alacaklarını duyurdu. Diğer bir sözcü Daniel Hagari ise, yaptıkları hava saldırılarının çoğunun Beyrut'taki 20 farklı noktayı kapsadığını aktardı.

Sonuçlar ve Göç Dalgası

İsrail'in son 2 günde Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırıları, ülkede yeni bir göç dalgasına yol açmış durumda. Resmi verilere göre, 8 Ekim 2023 tarihinden beri 2 bin 483 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 628 kişi yaralandı. Ayrıca, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiği bildiriliyor.