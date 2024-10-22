DOLAR
34,21 0,08%
EURO
37,04 -0,09%
ALTIN
2.992,92 0,02%
BITCOIN
2.317.318,67 -0,06%

İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor

Beyrut'ta Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:02
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor

Güncel Durum: Beyrut’ta Şiddetli Saldırılar

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarının kapsamı genişliyor. Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresinde düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Detaylar ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in başkentin el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı kaydedildi. Ayrıca, Beyrut'un Hureyk Mahallesi'nde de hava saldırıları gerçekleştirildi. Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine yapılan saldırının önceden bir uyarı yapılmadan gerçekleştiği belirtiliyor.

Saldırıların Seyri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda hastane çevresinin de hasar gördüğü ifade edildi. İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki çeşitli yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da devam etmekte.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalar

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptıkları açıklamada Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait noktaları hedef alacaklarını duyurdu. Diğer bir sözcü Daniel Hagari ise, yaptıkları hava saldırılarının çoğunun Beyrut'taki 20 farklı noktayı kapsadığını aktardı.

Sonuçlar ve Göç Dalgası

İsrail'in son 2 günde Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırıları, ülkede yeni bir göç dalgasına yol açmış durumda. Resmi verilere göre, 8 Ekim 2023 tarihinden beri 2 bin 483 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 628 kişi yaralandı. Ayrıca, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiği bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Heyecanı
5
Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı
6
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor
7
Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak