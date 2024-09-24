İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü

İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden İbrahim Kubeysi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının Detayları

Öğleden sonra yapılan hava saldırısının, Hizbullah’ın etkin olduğu Dahiye bölgesini hedef aldığı belirtildi. Saldırının detaylarında, Kubeysi'nin doğrudan hedef alındığı vurgulandı.

Hizbullah'daki Rolü

Kubeysi'nin, Hizbullah'ın füze ve roket operasyonlarından sorumlu komutanı olduğu ifade edildi. Bu durum, saldırının stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu olay, bölgedeki gerilimi artırabilecek potansiyele sahip.