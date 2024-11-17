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İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısında Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin Ölümü İddia Edildi

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldüğü iddia edildi. Resmi açıklama bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:19
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısında Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin Ölümü İddia Edildi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak Hizbullah'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, yapılan saldırının Beyrut'un merkezinde yer alan Ras en-Neba bölgesine yapıldığını bildirdi. İsrail ordusu, burada bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi'nin saldırıda öldüğünü belirtti. Ancak, Hizbullah'tan resmi bir yanıt bekleniyor.

Israel, uyarı yayınlamadan hedef aldığı alanda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesi, başkente yapılan saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef alındı. Daha önce, 10 Ekim tarihinde aynı bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği...

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi. İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda binada ağır hasar oluştu.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği...

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi. İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda binada ağır hasar oluştu.

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