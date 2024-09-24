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İsrail'in Beyrut'taki Hedefi: Hizbullah'ın Füze Sorumlusu İbrahim Kubeysi

İsrail ordusu, Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah füze şefi İbrahim Kubeysi'yi hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:29
İsrail'in Beyrut'taki Hedefi: Hizbullah'ın Füze Sorumlusu İbrahim Kubeysi

İsrail Ordusundan Beyrut Açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye semtine düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın füze sistemlerini yöneten İbrahim Muhammed Kubeysi'yi hedef aldığını duyurdu.

F-35 Savaş Uçaklarıyla Düzenlenen Saldırı

Saldırının F-35 savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Özellikle Hizbullah'ın etkili olduğu Dahiye bölgesinde bir binanın vurulduğu belirtildi.

Beyrut'taki Üçüncü Saldırı

Bu saldırı, İsrail'in son bir hafta içinde Beyrut'a yaptığı üçüncü hava saldırısı olma özelliğini taşıyor.

Sağlık Bakanlığından Gelen Bilgiler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından Hizbullah tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

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