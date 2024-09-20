İsrail'in Beyrut'taki Saldırısında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırı Detayları

Bakanlık, Beyrut'un güney banliyösüne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, daha önce duyurulan bilgilere göre toplamda 66 kişi yaralanmış, bu yaralılardan 9’unun durumu ağır olarak açıklanmıştı.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sürüyor

Saldırı sonrası yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırıda F-35 tipi savaş uçağı kullanılarak Camus bölgesindeki bir konuta hedef alındı ve ilk belirlemelere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aciliyet ve Kamu Güvenliği

Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları, olay yerinde bulunan bölge sakinlerine saldırı alanından uzak durmaları, yolları boşaltmaları ve mevcut kurtarma operasyonlarına engel olmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bölgedeki Çatışmalar ve Uluslararası Tepkiler

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinli'nin ölümüne sebep olan harekâtı da, Tel Aviv ile Lübnan arasında patlak verebilecek bölgesel bir savaş konusundaki endişeleri artırıyor.