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İsrail'in Beyt Hanun'a Yönelik Tahliye Emri, Halkı Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, Beyt Hanun'da yeni tahliye emri ile bölgedeki Filistinlileri göçe itiyor. Gazze'de gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:12
İsrail'in Beyt Hanun'a Yönelik Tahliye Emri, Halkı Göçe Zorluyor

İsrail'in Beyt Hanun'daki Tahliye Alarmı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun beldesinde yaşayan Filistinliler için yeni bir "tahliye emri" duyurdu. Bu hamle, bölge halkının yeniden göçe zorlandığını gösteriyor.

Sosyal Medyada Paylaşılan Harita

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Beyt Hanun sakinlerini bölgelerinden ayrılmaları gerektiğine dair yeni bir harita paylaştı. Adraee, bu kişilerin Selahaddin Yolu üzerinden Gazze'nin güneyine gitmesini talep etti.

Bombardıman ve Saldırılar Sürüyor

Son iki aydır devam eden şiddetli saldırılarla Gazze'nin kuzeyi, hava ve topçu bombardımanı altında kalmış durumda. Beyt Hanun beldesinin altyapısı ağır şekilde hasar görüyor ve burada yaşayan halk zor günler geçiriyor.

Roket Tehditi ve Güvenlik Durumu

İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyinden ülkeye atılan iki uzun menzilli roketin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Kudüs ve İsrail'in güneyinde güvenlik sirenlerinin devreye girdiği bilgisi verildi. En son 15 Aralık'ta devreye giren sirenler, roketlerin Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes'e düşmesi sonrası aktivasyona geçti.

Gerilim dolu bu ortamda Beyt Hanun'daki durum gözlemlenmeye devam ediliyor ve bölgede yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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