İsrail'in Beyt Hanun'da Düzenlediği Saldırıda 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Katliamı: Beyt Hanun'da 25 Kayıp

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde düzenlediği hava saldırısında, akraba iki aileden 25 kişi hayatını kaybetti.

Hayatta kalan akrabalarından Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin barındığı bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti," dedi.

Kelhut, "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu," diye ekledi.

Yapılan açıklamalara göre, 25 kişinin yaşamını yitirdiği bu aileler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kalmıştı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Beyt Hanun kentindeki Kahlut ailesine ait, içinde onlarca kişinin bulunduğu birkaç kattan oluşan binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi," denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu katliamda şu ana kadar 10'dan fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı. Halen kayıplar var," ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun, "içinde çoğunluğu yerinden edilmiş çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca sivilin olduğunu bilmesine rağmen bu binayı bombaladığı" bildiriliyor.

Daha önce Beyt Hanun'da düzenlenen diğer hava saldırılarında da 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü; 106 bin 188 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.